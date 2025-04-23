Под российским брендом Tenet выйдут четыре кроссовера

Под брендом Tenet, представленным в феврале 2025 года, планируется выпустить, как минимум, четыре модели, передает собкор "РГ" Юрий Зубко с пресс-конференции, проходящей в Шанхае. Все модели относятся к сегменту кроссоверов и запланированы на 2025 год.

© Российская Газета

Первой моделью станет уже показанный на официальных фото кроссовер С-класса. Также в линейку войдут два среднеразмерных кроссовера (D) и начальный "паркетник" B-сегмента.

Сборку моделей Tenet будут осуществлять на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который уже запущен, а также на бывших мощностях GM в Шушарах.