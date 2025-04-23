В России рухнули цены на подержанные корейские «бюджетники»

В январе Hyundai Solaris 2021 года выпуска стоили 2,13 млн, а в апреле — 1,66 млн рублей (-22%). Что касается 8-летних экземпляров, то средний январский ценник составлял 1,45 млн, а сейчас снизился до 1,27 млн рублей (-12%). Такие данные приводит издание 110KM.RU.

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У Kia Rio — похожая динамика. За последние месяцы цены на 8-летние экземпляры только снижались: с 1,34 до 1,25 млн рублей (-7%). Версия 2021 года дешевела сопоставимыми темпами: с 1,92 до 1,75 млн рублей (-9%).

У Kia Cerato 2017 года падение оказалось менее драматичным: с 1,49 млн до 1,46 млн рублей (-2%). Более того, версия 2021 года даже показала небольшой прирост стоимости: с 2,13 млн до 2,17 млн рублей (+2%).

Цены Hyundai Elantra 2017 года выросли существеннее — с 1,49 млн до 1,54 млн рублей. А седаны седьмого поколения (2021 года) буквально ошарашили резким ростом на 44% — с 1,23 млн до 1,77 млн рублей.

Напомним, что покупка машины с пробегом — это всегда компромисс между ценой и рисками. Даже если модель выглядит идеально, вы точно не знаете, как и кто его обслуживал...

«Сервисная книжка»? Она далеко не всегда отражает реальность. Чтобы избежать скрытых проблем и продлить срок службы машины, первое, что нужно сделать — провести полное базовое техобслуживание.