JAC показал внедорожник, который будет выпускаться на УАЗе

Китайская марка показала прототип рамного вездехода, который конвертирован из пикапа T9. Новинку назвали JAC JS9. До середины кузов такой же, как у исходного грузовичка, но задние двери стали больше, а корма спроектирована заново. Впрочем, фонари унифицированы, а багажник сделан по простейшей схеме с подъёмной дверью. До конца года новинку локализуют на Ульяновском автозаводе.

© Motor.ru

Любопытно, что в выходные точно такой же прототип показала российская марка Sollers и подтвердила начало сборки на УАЗе до конца года. Как JAC и Sollers будут выпускать (и продавать) одну и ту же модель в России пока неизвестно, хотя кое-какие отличия у внедорожников всё-таки будут — обещаны разные салоны и калибровки бензинового двигателя.

© JAC

© JAC

От пикапа JAC T9 внедорожники должны отличаться пружинной задней подвеской (вместо рессор) и увеличенным клиренсом, однако по моторной гамме без сюрпризов. Ожидаемы бензиновые и дизельные 2,0-литровые турбомоторы с восьмидиапазонным автоматом, подключаемым полным приводом типа part-time и понижающей передачей. Главным конкурентом Sollers/JAC станет внедорожник Haval H5.

Помимо внедорожника, в России намерены локализовать премиум-минивэн. Однообъёмники тоже будут выпускаться (и продаваться) под марками Sollers и JAC, но сборочная площадка другая — в Елабужском районе Республики Татарстан по соседству с фургонами SF1 и Atlant.