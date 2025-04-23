Changan представил гибридный кроссовер Nevo Q07

На проходящем в Шанхае международном автосалоне китайская компания Changan представила новый гибридный кроссовер Nevo Q07. Машина довольно крупная: при длине 4837 мм, ширине 1920 мм и высоте 1690 мм она чуть-чуть недотягивает до габаритов Volkswagen Touareg, а по колесной базе практически паритет: 2905 мм против 2904 мм у «немца».

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Цены в Китае уже озвучены: в зависимости от комплектации Changan Nevo Q07 обойдется гражданам Поднебесной в сумму от 129,8 до 171,8 тысячи юаней. На наши деньги – 1,45-1,9 млн рублей. Если модель попадет в Россию, а такие предпосылки есть, базовая версия может стоить около 2,8-3,0 млн рублей, что выглядит вполне конкурентоспособным уровнем.

По технической часть есть две модификации. В более простом варианте у Nevo Q07 под капотом 1,5-литровый бензиновый атмосферник с отдачей 98 л.с., в топовом исполнении – турбированный мотор того же литража, развивающий 150 л.с. Но главным в обоих случаях является тяговый электродвигатель на 224 л.с. В зависимости от варианта батареи запас хода на чистом электричестве составляет 145 или 215 км. А в гибридном режиме Changan Nevo Q07 может проходить до 1400 км.