Honda представила две версии электролифтбека GT

Компания Honda презентовала два электрических лифтбека GT для китайского рынка. Обе модификации спорткара построены на единой платформе и являются частью глобальной линейки электромобилей марки. Обе версии, получившие индивидуальный дизайн, разработаны совместно с партнерами из Поднебесной – компаниями GAC и Dongfeng. О стоимости электрокаров производитель сообщит позже.

© Motor.ru

Внешние различия между лифтбеками заключаются в дизайне светотехники и бамперов. Версия от GAC Honda делает ставку на изысканный экстерьер, а вариант от Dongfeng Honda — на эмоциональность.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

Интерьер обоих машин выполнен в футуристичном стиле. Помимо цифровой приборной панели, в салоне есть огромный экран мультимедийной системы и дополнительный дисплей для пассажира, которые вместе создают «эффект кинотеатра». Вместо боковых зеркал электрокары получили видеокамеры.

Технические характеристики, а также стоимость новых электрокаров в компании пока не раскрывают. Honda GT будет доступна исключительно на китайском рынке. Однако если она будет пользоваться популярностью, передовые технологии, используемые в ней, могут перекочевать на другие модели.

В середине февраля компания Honda отказалась от названия Ye в новой линейке свои электромобилей. Причем специалисты изменили имена моделей перед началом продаж.