Hyundai Motor назвал регистрацию в Роспатенте обычной практикой

Южнокорейская группа компаний Hyundai Motor Group назвала регистрацию новых товарных знаков в Роспатенте обычной практикой, призванной сохранить эксклюзивные права на рынке. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе корпорации.

"В соответствии с законодательством Российской Федерации Hyundai Motor периодически регистрирует торговые знаки с целью сохранить наши эксклюзивные права. Это обычная процедура, и ей следуют все компании, которым принадлежат эксклюзивные права на торговые знаки", - рассказали в Hyundai Motor Group.

На этой неделе из данных Роспатента стало известно, что южнокорейский автомобильный бренд Hyundai зарегистрировал в апреле 2025 года как минимум восемь товарных знаков. Аффилированная с ним Kia - минимум шесть товарных знаков. Аналогичная ситуация произошла в августе 2024 года, когда стало известно, что Hyundai подала 18 заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе касающихся бренда Genesis. В южнокорейской компании тогда же заявили корреспонденту ТАСС, что регистрация в Роспатенте - обычная практика, "которой следуют все компании, владеющие исключительными правами на торговые марки".

Южнокорейский концерн ранее владел автозаводом в Санкт-Петербурге, но остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас предприятие принадлежит российской компании "Арт-Финанс".