В России могут появиться мотоциклы Souo от компании Great Wall

Габаритная длина модели составляет 2660 мм, ширина 950 мм, высота — 1540 мм, размер колёсной базы равен 1810 мм, а высота по седлу — 740 мм. Таким образом, новинка значительно крупнее культового байка Honda Gold Wing, на раме которого построена.

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В сердце аппарата установлен оппозитный мотор объёмом 2,0 литра, с которым сочетаются восьмиступенчатая роботизированная трансмиссия. Крутящий момент на заднее колесо передаёт карданная передача.

Круизёр располагает светодиодной оптикой, комфортабельным пассажирским сиденьем и тремя кофрами для багажа, а сама обладает отличной управляемостью за счёт низкого центра тяжести.

Также имеется современная система ABS, позволяющая тормозить и в поворотах без риска заблокировать колёса. Продолжают список подогрев ручек, новейшие системы безопасности и продвинутая акустика.

Между тем, в Белоруссии создали идеальный патрульный мотоцикл для ГАИ: экипажи хотят пресадить на эффектного вида скремблеры.