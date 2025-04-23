Продажи на мировом авторынке выросли почти на восемь процентов

По итогам первого месяца весны глобальные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 8 568 912 единиц, пишет «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData. А в целом за первый квартал было реализовано 21 955 752 машины — на шесть процентов больше, чем в январе-марте 2024 года.

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Самым крупным авторынком планеты остается Китай, где за март хозяев нашли 2 385 223 автомобиля — плюс 11,3 процента к марту 2024 года. Второе место с большим отрывом занимают США с 1 613 241 автомобилем и схожим темпом роста — на 11,2 процента в годовом сравнении.

Рынок Западной Европы стабилен: продажи составили 460 796 единиц, увеличившись на 0,6 процента. А вот в Восточной Европе зафиксировано падение на 12,5 процента — до 358 917 экземпляров.

На 14,2 процента, до 228 804 штук, за месяц вырос спрос на автомобили в Южной Америке. Япония увеличила продажи на 10,9 процента (495 247 единиц), Южная Корея — на 1,9 процента (146 544 единиц), Канада — на 15,4 процента (183 204 единиц).

Результат России в марте — всего 79,8 тысячи проданных автомобилей. Падение по сравнению с тем же месяцем 2024 года составило 45,5 процента. Лучше всего продаются Lada, следом идут «китайцы» Haval, Chery, Geely и Changan.