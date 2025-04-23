На автосалоне в Шанхае представлен обновленный кроссовер Voyah Free

Гибридный кроссовер Voyah Free, выпускаемый китайской компанией Lantu, пережил обновление. На проходящем сейчас автосалоне в Шанхае была представлена рестайлинговая версия. Стоит напомнить, что Free в России довольно популярен: в марте 2025 года он стал у нас самым продаваемым гибридным кроссовером. Не приходится сомневаться, что свежая версия скоро приедет в РФ, так что давайте присмотримся к ней внимательнее.

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Обновленная машина чуть подросла в размерах, на 5-15 мм по всем параметрам: габариты новой машины составляют 4915 х 1960 х 1660 мм. При этом колесная база осталась прежней – 2960 мм. Силовая установка – тоже как в текущей версии: 1,5-литровый «удлинитель хода» на 95 кВт и электродвигатель мощностью 215 кВт. Что же поменялось?

Во-первых, то, что буквально бросается в глаза: дизайн передней части. Тут больше нет помпезного «гриля», решетка стала более лаконичной и узкой, по последней «электрифицированной» моде. Зато за передними колесными арками появились вертикальные вентиляционные «жабры». А над кромкой лобового стекла – лидар Huawei, как своего рода символ интеграции Lantu и цифрового гиганта.

Изменились линия капота (он стал более массивным, ниспадающим на передок), линия разъема капота и крыльев и, конечно передний бампер. Задняя стойка кузова выглядит теперь более массивной – на него больше не заходит «законцовка» заднего стекла. В остальном же – все тот же, только чуть освеженный стремительный и гармоничный облик.

А во-вторых – главное: пара новых систем, добавленных в комплектацию и уравнивающих Voyah Free с другими новинками Шанхая в плане конкуренции. Ключевыми особенностями обновленного Voyah Free станет система автономного вождения Huawei Qiankun ADS4.0 и система «умного кокпита» Harmony Space 5. Что все это значит и действительно ли работает так же круто, как звучит, будем разбираться уже скоро – на ближайшем тест-драйве.