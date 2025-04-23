"Яндекс Авто" с "Алисой" будет представлена на выставке в Шанхае

Новая платформа "Яндекс Авто" с "Алисой" будет представлена на международной автомобильной выставке в Шанхае с 25 апреля по 2 мая.

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Экосистема отечественного поисковика позволяет голосом управлять популярными сервисами, а также функциями автомобиля - такими как запуск двигателя или обогрев сидений.

Водители и пассажиры смогут использовать: "Навигатор", "Музыку", "Видео", "Книги" и "Браузер". Голосом также получится настроить климат-контроль, включить обогрев сидений или руля, опустить стекло, разблокировать двери или активировать подсветку интерьера.

Как ранее заявлялось и на презентации в Москве, функции будут работать даже в офлайн-режиме, без доступа к интернету.

Актуальная версия платформы разрабатывается под машины марок LADA и Haval, но на выставочном стенде демонстрация пройдет без реальных автомобилей - на планшетах, для более широкого охвата аудитории.