Geely показала плавающий внедорожник Galaxy Cruiser

Концепт демонстрирует стремление компании к максимальной безопасности, поэтому автомобиль включает пять инновационных функций: полный контроль над управлением, а также защита от самовозгорания, потери связи, столкновений и даже затопления.

© Quto.ru

Автомобиль оборудован системой спутниковой связи, гидролокатором и водным радаром, что позволяет Galaxy Cruiser передвигаться вплавь на протяжении двух часов со скоростью более 8,5 км/ч.

Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет более 800 мм. При этом управление системой полного привода возложено на искусственный интеллект, который умеет автоматически избегать препятствий.

Других технических подробностей почти нет. Известно лишь, что Geely Galaxy Cruiser — это гибрид, которому полагается новейшая тяговая батарея Geely Golden Short Blade, защищённая от деформации, возгорания и взрыва.

Между тем, в Белоруссии планируют выпускать кроссовер Geely EX5. Модель построена на модульной архитектуре GEEA 3.0, предназначенной специально для электричских машин.