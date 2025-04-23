Lynk & Co представил ответ LiXiang

Кроссовер Lynk & Co 900 представили на автосалоне в Шанхае.

© За рулем

Автомобиль построен на платформе Volvo SPA Evo. Кроссовер получил параллельную гибридную установку, предлагающую три варианта мощности: 721, 734 и 884 л.с., с запасом хода на электротяге от 220 до 280 км в зависимости от выбранной АКБ.

До «сотни» кроссовер разгоняется за 4,3 секунды, запас хода по CLTC – до 1443 км.

В салоне шесть сидений, организованных по схеме 2+2+2.

Размеры новинки 5240×1999×1810 мм при колесной базе 3160 мм. В задней части расположен 30-дюймовый 6K-экран, есть подогрев и массаж сидений третьего ряда, пневмоподвеска с двумя камерами. NVIDIA Thor и система автономного вождения HoHuan обеспечивают помощь вождения «от парковки до парковки».

С конца марта возможно оформить предзаказ на Lynk & Co 900, предварительная стоимость от 330 тысяч до 435 тысяч юаней.

Также стало известно, что на выставке в Шанхае марка объявила о рекордном интересе к своей новой модели 900. По данным компании, еще до официального старта продаж, назначенного на 28 апреля, было оформлено более 40 тысяч предзаказов.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.