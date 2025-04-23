Geely анонсировала старт предзаказов на кроссовер Boyue L

На рынке скоро появится новый хорошо оснащенный кроссовер от надежного бренда
22 апреля начался прием заказов на новый кроссовер Geely Boyue L, который будет позиционироваться как компактный внедорожник. Внешний дизайн автомобиля претерпел изменения, а в его оснащение войдет современная система искусственного интеллекта и обновлённая версия Flyme Auto 1.8.
Будет предложено два варианта моторов объемом 1,5 л и 2,0 л. Официальный выход модели на рынок ожидается в мае.
Новый кроссовер представляет концепцию «Очарование гор и рек». Передняя решетка получила крупные хромированные элементы и интегрированные фары. Также обновлена палитра, теперь доступны пять цветов: Izumo Blue, Yunmeng Blue, Lake Silver, Moyu Black и Flowing White. Размеры автомобиля составляют 4730 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колесной базе 2785 мм.
Интерьер кроссовера отличается стильным обликом и предлагается в двух отделках: янтарно-золотистой и трюфельно-серой. В салоне установлены 10,25-дюймовая приборная панель и 15,4-дюймовый экран управления, поддерживающий интеллектуальную систему Flyme Auto и дополненный проекционным дисплеем AR-HUD.
Сиденья кроссовера имеют десятислойную структуру и множество функций регулировки, поддерживают массаж, обогрев и вентиляцию.
Что касается производительности, новый Geely Boyue L будет оснащен двигателями мощностью 181 и 218 л.с., с максимальным крутящим моментом 290 Нм и 325 Нм соответственно. Коробка передач 7-ступенчатая с двойным мокрым сцеплением.