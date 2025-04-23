Geely анонсировала старт предзаказов на кроссовер Boyue L

22 апреля начался прием заказов на новый кроссовер Geely Boyue L, который будет позиционироваться как компактный внедорожник. Внешний дизайн автомобиля претерпел изменения, а в его оснащение войдет современная система искусственного интеллекта и обновлённая версия Flyme Auto 1.8.

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Будет предложено два варианта моторов объемом 1,5 л и 2,0 л. Официальный выход модели на рынок ожидается в мае.

Новый кроссовер представляет концепцию «Очарование гор и рек». Передняя решетка получила крупные хромированные элементы и интегрированные фары. Также обновлена палитра, теперь доступны пять цветов: Izumo Blue, Yunmeng Blue, Lake Silver, Moyu Black и Flowing White. Размеры автомобиля составляют 4730 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колесной базе 2785 мм.

Интерьер кроссовера отличается стильным обликом и предлагается в двух отделках: янтарно-золотистой и трюфельно-серой. В салоне установлены 10,25-дюймовая приборная панель и 15,4-дюймовый экран управления, поддерживающий интеллектуальную систему Flyme Auto и дополненный проекционным дисплеем AR-HUD.

Сиденья кроссовера имеют десятислойную структуру и множество функций регулировки, поддерживают массаж, обогрев и вентиляцию.

Что касается производительности, новый Geely Boyue L будет оснащен двигателями мощностью 181 и 218 л.с., с максимальным крутящим моментом 290 Нм и 325 Нм соответственно. Коробка передач 7-ступенчатая с двойным мокрым сцеплением.