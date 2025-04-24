Марка Li показала рестайлинговый вариант кроссовера L6

В результате «работы над ошибками» расширилась палитра цветов, стала точнее работа системы прогнозирования намерений водителя, а главное — лидар теперь ставится во всех версиях. Сам лазерный локатор — модели Horizon J6M, чья вычислительная мощность выросла на 100% (до 256 TOPS), а дальность обнаружения препятствий — на 20% (до 300 метров).

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Новая версия автопилота отныне оснащается новыми мощными чипами Thor U, чья вычислительная мощностью доходит до 500 TOPS. Благодаря этому система способна обрабатывать от 20 каналов информации одновременно.

В остальном Li L6 не изменился: размеры, внешность и характеристики остались прежними. Напомним, что кроссовер имеет длину 4925 мм, а его связка из 1,5-литрового двигателя и двух электромоторов выдаёт 408 л.с.

Кстати, гибридные кроссоверы стартапа Li Auto взяли российского покупателя в серьёзный оборот. Довольно быстро у пришельцев с Востока появилась армия поклонников...

Некоторые пользователи даже ставят их выше признанных авторитетов типа Range Rover. При этом захватывающая история становления компании и её бессменного босса для большинства остаётся тайной за семью печатями.

Марка основана выдающимся человеком по имени Ли Сян. Иногда его называют «китайским Илоном Маском», и этот комплимент не приукрашивает действительность, а весьма точно ей соответствует.