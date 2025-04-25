Вторую модель бренда Lepas от Chery сняли на фото на закрытом показе

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На днях марка Chery официально представила первую модель нового международного суббренда Lepas - кроссовер L8. Как выяснили "Китайские автомобили", второй новинкой будет компактный SUV, фото которого были сделаны на закрытой презентации в Китае.

Вторую модель Lepas от Chery сфотографировали на закрытом показе
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Судя по табличке на номерном знаке, модель получит название Lepas L4. Можно предположить, что кроссовер будет соразмерен Chery Tiggo 4. Если это так, то у L4 будет та же агрегатная база, что и у "Тигго".

География бренда Lepas пока не раскрывается.

"Мы планируем развивать бренд на других рынках, но будем это делать последовательно, чтобы каждая наша модель резонировала с ожиданиями покупателей в этих странах", - сказал на премьере Lepas L8 директор по технологиям бренда Цао Бинь.

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