Вторую модель Lepas от Chery сфотографировали на закрытом показе

Вторую модель бренда Lepas от Chery сняли на фото на закрытом показе
На днях марка Chery официально представила первую модель нового международного суббренда Lepas - кроссовер L8. Как выяснили "Китайские автомобили", второй новинкой будет компактный SUV, фото которого были сделаны на закрытой презентации в Китае.
Судя по табличке на номерном знаке, модель получит название Lepas L4. Можно предположить, что кроссовер будет соразмерен Chery Tiggo 4. Если это так, то у L4 будет та же агрегатная база, что и у "Тигго".
География бренда Lepas пока не раскрывается.
"Мы планируем развивать бренд на других рынках, но будем это делать последовательно, чтобы каждая наша модель резонировала с ожиданиями покупателей в этих странах", - сказал на премьере Lepas L8 директор по технологиям бренда Цао Бинь.