Как будет выглядеть самый дешевый кроссовер Jaecoo

Модель под индексом J5, которая станет самой компактной в линейке марки, появится в ассортименте одного из крупных российских дилеров летом 2025 года. Об этом удалось узнать «Российской газете». То есть, срок дебюта сдвинулся примерно на полгода: в конце 2024-го Jaecoo обещала привезти J5 в начале текущего года.

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По габаритам Jaecoo J5 близок к Toyota C-HR. Длина кроссовера — 4,38 метра, ширина и высота — 1,86 и 1,65 метра соответственно при 2,62-метровой колесной базе. Клиренс при этом чуть больше, чем у более крупного Jaecoo J7 — 190 миллиметров против 186.

Сообщалось, что россиянам новый Jaecoo предложат в пяти расцветках — «Темный изумруд», «Морской индиго», «Мокрый асфальт», «Белый перламутр» и «Черная жемчужина». В список оборудования войдут 13,2-дюймовый экран медиасистемы, климат-контроль, «зимний» пакет и камеры кругового обзора с функцией «прозрачного» шасси.

© Jaecoo

«Техника» тоже известна: это турбомоторы 1.5 и 1.6, сочетаемые с передним и полным приводом соответственно. Судя по гамме материнской Chery, можно ожидать мощность 147 и 150 лошадиных сил. Впоследствии Jaecoo планирует добавить J5 гибридную и полностью электрическую версии. Пока не ясно, доберутся ли они до России.

Между тем Jaecoo уже собирают в России: крупноузловую сборку J7 наладили на бывшем заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, ныне принадлежащим АГР. Летом кроссовер обещают оснастить 1,5-литровым мотором, которого нет у китайской версии.