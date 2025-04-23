В России начались продажи "капсулы времени" Lada Kalina Sport 2015 года

В Московской области на продажу выставили Lada Kalina Sport в рестайлинговом кузове, которая была выпущена в 2015 году. За десять лет на машине проехали всего 4,7 тысячи километров.

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Автомобиль находится в "околозаводском" состоянии. Из неродного здесь тонировка и аккумулятор, все остальное - аутентичное.

Kalina Sport оснащена 118-сильным 16-клапанным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП, а также доработанными шасси и системой выхлопа.

По поводу цены владелец Kalina пишет: "Да, она выше рынка. Но ее нельзя назвать необоснованной, если трезво оценить уникальность данного авто и проанализировать ценники на новые "Лады". Также он отметил, что высокий ценник может уберечь авто от безжалостной эксплуатации.

Цена - 1 550 000 рублей. Для сравнения, новый лифтбек Granta Sport с таким же мотором обойдется в 1 533 000 рублей.