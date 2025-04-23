Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

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Российские таксисты не желают использовать отечественные автомобили, а среди тех, у кого они есть, более 70 процентов хотят поменять свою машину на иномарку. Об этом со ссылкой на опрос Общественного совета по развитию такси пишет РБК.

Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили
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В исследовании приняли участие владельцы и управляющие 276 таксопарков, их совокупный автопарк превышает 150 тысяч машин. Всего в России, по данным совета, 92 тысячи таксопарков с общим фондом 974,5 тысячи автомобилей. Впрочем, в начале апреля Минтранс сообщал, что в стране зарегистрированы уже более миллиона автомобилей такси.

Как показал опрос, у 51 процента таксопарков есть автомобили Lada, у 11 процентов — автомобили других российских марок. При этом у 40 процентов отечественная техника занимает до 20 процентов парка, а у других — 10-18 процентов. Из российских машин чаще используются Lada Granta и Lada Vesta, а если смотреть по всем брендам, то Lada уступает только Kia.

Среди минусов российских машин респонденты называли большие затраты на обслуживание, проблемы в эксплуатации, частые внеплановые ремонты, при этом первый нередко требуется в первый год эксплуатации.

Таксистов раздражают постоянные утечки масла, нестабильная работа электроники, скрипы, плохая шумоизоляция, низкое качество салона, сложное закрытие дверей и отказы пассажиров от поездки, когда они видят российскую машину. В целом уровень комфортах в российских машинах таксисты оценивают как «ниже минимально приемлемого».

Вице-президент Автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что некоторые автопарки пытались использовать ту же Lada Granta, но быстро отказались от этой затеи, в том числе из-за неприспособленности машины для перевозки пассажиров. «Все привыкли к надежным машинам, которые могут долго эксплуатироваться без проблем», — объяснил он.

Опрос проводился для оценки готовностей водителей такси к принятию законопроекта о локализации таксопарков, который с ноября 2023 года находится на рассмотрении в Госдуме, а в январе 2024-го был принят в первом чтении. Если документ одобрят в текущей редакции, то с 1 октября для перевозок в такси можно будет использовать только глубоко локализованные автомобили. Пока что под эти требования проходят только модели Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Законопроект встречает жесткое сопротивление со стороны представителей отрасли, которые предупреждают о массовом оттоке водителей, росте цен, снижении качества услуг и уходе перевозок в серую зону. В свою очередь, в «АвтоВАЗе» указывают на обвальное падение продаж автомобилей Lada, отмечая, что спрос со стороны таксопарков мог бы поддержать производителя.

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