Dongfeng представил кроссовер Nammi 06 с откидным бортом

Китайская компания Dongfeng на автосалоне в Шанхае представила новый кроссовер Nammi 06, сообщает carnewschina.com.

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Длина машины составляет 4300 мм, а колесная база — 2715 мм. Весит машина почти две тонны. На кузове предусмотрены специальные пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Особенность автомобиля — двухсекционная багажная дверь с откидным бортом, как у старых внедорожников УАЗ. Этот борт можно использовать в качестве скамейки. Он выдерживает нагрузку более 150 кг. Объем багажника — 500 л.

Автомобиль будет предлагаться с электромотором мощностью 183 л.с. Максимальная скорость Nammi 06 составляет 150 км/ч.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

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