Минский автозавод и российские партнеры создали электробус

Городской электробус большого класса подготовили к производству специалисты Минского автозавода и российских предприятий. Речь о новой версии машины МАЗ 303Е23, воплотившей самые продвинутые представления о комфорте, экологии и эксплуатации городского транспорта.

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Машина с накопителем энергии

Вопреки западным санкциям, электробус создан полностью на основе отечественных технических решений, а также белорусских и российских комплектующих. В числе новшеств - так называемая ночная зарядка накопителей энергии, что позволяет машине безостановочно работать с пробегом до 250 километров.

Новый электробус МАЗ 303Е23 на 100% союзный продукт, - подтвердил главный конструктор - начальник управления автоматизированных систем, телематики и мехатроники ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Андрей Савчиц. - Применение локализованных решений, компонентов и программного обеспечения исключает технологические риски, при этом обеспечивается максимальное развитие компетенций и отечественного промышленного потенциала.

Новый электробус - вершина пассажирского транспорта третьего поколения. Он создан по модульному принципу, может выпускаться в разных видах

Каркас, переднюю ось электробуса изготавливают минчане. Алюминиевые профили, облицовочные материалы, сиденья, шины и многое другое - также белорусского производства.

Впервые применено программное обеспечение Минского автомобильного завода, что повышает технологическую независимость предприятия. А вся силовая часть - российская. Так, группа компаний "Итэлма" поставила аккумуляторные батареи, тяговые и вспомогательные инверторы, бортовые зарядные устройства, понижающие преобразователи.

С наклоном к пассажирам

Корреспондент "СОЮЗа" ознакомился с новинкой. Пассажиры наверняка оценят супернизкий пол: он находится всего на 32 см от земли. А на остановке машина наклоняется к бордюру, что делает посадку еще более комфортной. Людям с ограниченными возможностями вход облегчит механическая рампа, а на накопительной площадке есть место для инвалидной коляски. И конечно, присутствует полный "джентльменский" набор современного городского транспорта: от USB-портов на всех рядах сидений до системы адресного открытия дверей.

Видит все

Электробус оснащен мощным двигателем, литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы обладают высокой удельной емкостью и длительным сроком службы. Для ночной зарядки хватит 3-5 часов - такая концепция принята, например, в Санкт-Петербурге. Благодаря этому электробус не имеет дневных простоев. Особая фишка - передовые телематические системы производства ГК "Итэлма". Впервые в мультисервисную транспортную платформу интегрированы системы оплаты проезда, подсчета пассажиров, видеонаблюдения, "Говорящий город", информационная система.

Это принципиально улучшает городскую среду, а для некоторых пассажиров критически важно, - поясняет генеральный директор ООО "Сервисный центр Транстелематика" ГК "Итэлма" Максим Кутенко. - Теперь транспорт и маломобильные пассажиры "видят" друг друга. Водитель заранее знает, что нужно опустить аппарель, а пассажир получает сообщение, когда подходит нужный транспорт, уведомления о выходе или пересадке.

На все случаи жизни

Электробус МАЗ 303Е23 стал вершиной пассажирского транспорта третьего поколения. Он создан по модульному принципу. Это значит, что на одном производстве, подобно лего, можно благодаря высокой степени унификации выпускать технику различной пассажировместимости длиной от 9 до 18,5 метра. Двигатели предусмотрены разные: дизельные, газовые, электрические. Это экономит затраты при производстве, а транспортным предприятиям - при ремонте и обслуживании однотипных автобусов, троллейбусов, электробусов.

Серийное производство пассажирской техники третьего поколения, включая "союзный" электробус МАЗ 303Е23, осваивается в новом корпусе автобусного завода, - отмечает генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович. - Комплексный подход к проектированию поднял сотрудничество Минского автомобильного завода и ГК "Итэлма" на новый уровень, обеспечивает нашу технологическую независимость.

Электротранспорт Минского автозавода используется в десятках российских городов, а в Беларуси рассматривается вопрос о переводе на электротягу уже третьего города.

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Ставропольский край заинтересован в троллейбусах и электробусах Минского автомобильного завода, сообщил на переговорах с руководством предприятия министр дорожного хозяйства и транспорта российского региона Евгений Штепа, прибывший во главе делегации специалистов. Гости осмотрели новое автобусное производство, главный конвейер и цех сборки пассажирского электротранспорта в городе Жодино под Минском. Особый интерес вызвали троллейбусы с автономным ходом и электробусы благодаря их экологичности и высокому качеству. ОАО "МАЗ" выпускает около 15 моделей пассажирской техники.