Российские студенты представят свое видение транспорта будущего

В апреле 2025 года стартует работа над проектами конкурсной составляющей фестиваля. Готовить проекты участники будут в трёх категориях: «Беспилотник» (автомобиль нового поколения), «Спорт, развлечение, отдых» и «Реинкарнация» (культовый автомобильный бренд).

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Работа над проектами пройдет при участии ведущих российских дизайнеров и инженеров в содружестве с представителями брендов. Победителей определит экспертный совет конкурса и народное голосование.

Глава экспертного совета — Алексей Якименко, доцент кафедры «Дизайн средств транспорта» РГХПУ им. Строганова, дизайнер и инженер, Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры

Куратор конкурсных проектов — Алексей Школин, глава «911 ИНЖИНИРИНГ», инженер и конструктор прототипов для внедорожных соревнований.

Председатель — Максим Ракитин, автомобильный эксперт, главный редактор Quto.ru (Rambler & Co).

Экспертный совет:

Святослав Саакян (руководитель отдела промышленного дизайна центра перспективных разработок Московского транспорта), - - Владимир Колумбаев (дизайнер автомобилестроения ФГУП «НАМИ»),

Семён Фараносов (главный специалист кабин и дизайна группы инновационных автомобилей и кабин, КАМАЗ),

Андрей Моторов (главный редактор MOTOR.RU, дизайнер средств транспорта),

Алексей Титов (гонщик, победитель AFRICA ECO RACE, генеральный директор директор автодрома «Игора Драйв»),

Антон Иванов (главный редактор журнала Men Today),

Александр Грек (российский научный журналист, главный редактор журнала «ТехИнсайдер»),

Илья Сорокин (автомобильный историк, популяризатор олдтаймер-движения в России, организатор выставок, фестивалей, ралли и конкурсов элегантности старинных автомобилей),

Сергей Рыков (автомобильный историк, куратор выставок Политехнического музея, глава детского центра транспортного дизайна при Политехническом музее),

Андрей Иванов (представитель Ассоциации Производителей Вездеходной техники, эксперт, испытатель),

Сергей Ушаков (автомобильный инженер, преподаватель, вице-президент Российской автомобильной Федерации).

Максим Ракитин: «В составе экспертного совета конкурса — профессионалы широкого профиля автомобильной индустрии. Именно это позволит молодым дизайнерам учесть экспертные навыки для создания проектов автомобилей будущего — от инновационных решений, соответствия производственным мощностям до маркетинговых преимуществ и потребительских качеств. Победителей совет назовет в сентябре 2025 года».

DRIVE DESIGN FEST — это российский фестиваль транспортного дизайна, в программе которого: конкурс студенческих дизайн-проектов, выставочные и лекционные пространства, профессиональная Премия «Лучший автомобильный дизайн». Фестиваль организован в содружестве с РГХПУ им. Строганова при поддержке Quto.ru.