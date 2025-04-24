Российские студенты представят свое видение транспорта будущего

Российские студенты представят своё видение транспорта будущего
В апреле 2025 года стартует работа над проектами конкурсной составляющей фестиваля. Готовить проекты участники будут в трёх категориях: «Беспилотник» (автомобиль нового поколения), «Спорт, развлечение, отдых» и «Реинкарнация» (культовый автомобильный бренд).
Работа над проектами пройдет при участии ведущих российских дизайнеров и инженеров в содружестве с представителями брендов. Победителей определит экспертный совет конкурса и народное голосование.
Глава экспертного совета — Алексей Якименко, доцент кафедры «Дизайн средств транспорта» РГХПУ им. Строганова, дизайнер и инженер, Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры
Куратор конкурсных проектов — Алексей Школин, глава «911 ИНЖИНИРИНГ», инженер и конструктор прототипов для внедорожных соревнований.
Председатель — Максим Ракитин, автомобильный эксперт, главный редактор Quto.ru (Rambler & Co).
Экспертный совет:
- Святослав Саакян (руководитель отдела промышленного дизайна центра перспективных разработок Московского транспорта), - - Владимир Колумбаев (дизайнер автомобилестроения ФГУП «НАМИ»),
- Семён Фараносов (главный специалист кабин и дизайна группы инновационных автомобилей и кабин, КАМАЗ),
- Андрей Моторов (главный редактор MOTOR.RU, дизайнер средств транспорта),
- Алексей Титов (гонщик, победитель AFRICA ECO RACE, генеральный директор директор автодрома «Игора Драйв»),
- Антон Иванов (главный редактор журнала Men Today),
- Александр Грек (российский научный журналист, главный редактор журнала «ТехИнсайдер»),
- Илья Сорокин (автомобильный историк, популяризатор олдтаймер-движения в России, организатор выставок, фестивалей, ралли и конкурсов элегантности старинных автомобилей),
- Сергей Рыков (автомобильный историк, куратор выставок Политехнического музея, глава детского центра транспортного дизайна при Политехническом музее),
- Андрей Иванов (представитель Ассоциации Производителей Вездеходной техники, эксперт, испытатель),
- Сергей Ушаков (автомобильный инженер, преподаватель, вице-президент Российской автомобильной Федерации).
Максим Ракитин: «В составе экспертного совета конкурса — профессионалы широкого профиля автомобильной индустрии. Именно это позволит молодым дизайнерам учесть экспертные навыки для создания проектов автомобилей будущего — от инновационных решений, соответствия производственным мощностям до маркетинговых преимуществ и потребительских качеств. Победителей совет назовет в сентябре 2025 года».
DRIVE DESIGN FEST — это российский фестиваль транспортного дизайна, в программе которого: конкурс студенческих дизайн-проектов, выставочные и лекционные пространства, профессиональная Премия «Лучший автомобильный дизайн». Фестиваль организован в содружестве с РГХПУ им. Строганова при поддержке Quto.ru.