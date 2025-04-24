Назван лидер продаж на авторынке Беларуси в 2024 году

Более 53 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей продали в 2024 году официальные дилеры в Беларуси, это более чем вдвое превышает уровень предыдущего года. Причем три четверти этого количества пришлось на продукцию белорусско-китайского СП "БЕЛДЖИ" и российского АвтоВАЗа. Лидируют они и в нынешнем году. Такую информацию обнародовали представители Белорусской автомобильной ассоциации.

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Продукция упомянутого СП изначально ассоциируется в Беларуси с понятием национального автомобиля. А после того как у китайской фирмы Geely была приобретена соответствующая лицензия, автомобили марки "БЕЛДЖИ" официально стали белорусским изделием. Уже несколько лет они занимают до половины продаж на белорусском рынке легковых автомобилей. Так, в минувшем году в стране реализовано более 25 тысяч машин нескольких популярных моделей.

И в России они хорошо известны, там было продано за тот же период до 65 тысяч автомобилей белорусско-китайского СП, сегодня это седьмая строчка в российском рейтинге. На будущее акционеры совместного предприятия ставят еще более амбициозные планы, рассказал генеральный директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский:

Белорусские "Белджи" по продажам в России на седьмом месте, а стремятся на второе, как российская LADA - в Беларуси

Предстоит сохранить лидерство на белорусском рынке и со временем выйти на вторую позицию на рынке России. Исходя из этого, предприятие последовательно развивается. С 400 до более чем 2 тысяч увеличено количество работающих. Растет уровень локализации. Расширяется на основе новейших технологий окрасочное производство, в дополнение к сварочному прорабатывается вопрос о создании штамповочного производства, все шире перечень отечественных узлов и деталей, поставляемых на сборочный конвейер, сегодня это шины и диски, остекление, изделия из пластика, аккумуляторы. В результате мощность предприятия возрастет до 120 тысяч машин в год. Расширяется модельный ряд, в том числе за счет электромобилей.

Причем локализация идет в рамках Союзного государства, подчеркнул руководитель предприятия. В 2024 году принят декрет Высшего Госсовета о единой промышленной политике, где локализация автокомпонентов в Российской Федерации и Республике Беларусь фактически уравнивается с юридической точки зрения.

"В этом смысле мы с российскими коллегами имеем совместные программы", - отметил Геннадий Свидерский. Все это облегчает выход автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" на российский рынок.

Предприятие предполагает в нынешнем году поставить в Россию примерно столько же машин, сколько в минувшем году, если будет благоприятствовать ситуация с автокредитованием. Как известно, российские банки заметно подняли процентную ставку.

В свою очередь, бренд LADA российского АвтоВАЗа уверенно занимает вторую строчку белорусского рейтинга с долей более трети продаж, а это 12 300 проданных машин в 2024 году. Исторически, как и в России, "Жигули" и их наследники в Беларуси - народные любимцы. В феврале нынешнего года LADA даже вырвалась на первую позицию! Популярны практически все модели, что подтверждают итоги конкурса на лучший седан 2024 года - LADA Vesta и LADA Granta заняли вторую и третью позиции вслед за белорусским Belgee S50.

К этому нужно добавить абсолютное лидерство на белорусском рынке Горьковского и Ульяновского автозаводов в сегменте легких коммерческих автомобилей. Они заняли все три первых места в соответствующем рейтинге, а общая цифра их продаж в Беларуси превысила внушительные 2300 единиц.

Как будет развиваться ситуация? В России, как известно, автомобильный рынок в первом квартале года несколько просел, в Беларуси в марте продажи также несколько сократились по сравнению с февралем. Дилеры в числе причин называют ужесточение денежно-кредитной политики, снижение покупательского оптимизма в отношении крупных приобретений, повышение ставок утилизационного сбора.

По словам председателя Белорусской автомобильной ассоциации Сергея Вариводы, предложение сегодня превышает спрос. Эксперт не считает, однако, ситуацию кризисной.

Пока у дилеров имеется определенный запас автомобилей, ввезенных в Беларусь до введения новых правил, покупатели могут приобрести новенькое авто по сходной цене. А будущее зависит во многом от того, удастся ли отрегулировать условия в этом сегменте бизнеса таким образом, чтобы сохранить достигнутый уровень продаж.