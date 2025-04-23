В Москве продают редкий пикап Subaru, который не выпускают уже 20 лет

В Москве за 1,3 миллиона рублей продают пикап Subaru Baja.

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Грузовичок, построенный на платформе универсала Outback, выпускали на заводе компании в США с 2002 по 2006 год. Модель продавали преимущественно там же. Теперь редкий автомобиль предлагает приобрести столичный продавец.

Subaru Baja стала второй моделью японской марки, получившей открытый кузов. Первым автомобилем с подобной компоновкой был пикап Brat, выпускавшийся в 1980-х. В отличие от донорского Outback модель получила на 150 миллиметров удлиненный кузов, а также открытую платформу длиной около метра с возможностью увеличить пространство за счет дверцы, ведущей в салон.

Под капотом пикапа находится 2,5-литровый бензиновый турбомотор, отдача которого составляет 210 лошадиных сил. Аналогичным агрегатом оборудовали Outback. Приобрести редчайший для российского рынка автомобиль можно за 1,3 миллиона рублей.

В середине апреля в Сети показали старый Ford Ranger, который переделали в шестиколесный пикап. Разрисованный автомобиль оценили почти в 700 тысяч рублей.