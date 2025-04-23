Belgee догоняет Geely по числу автосалонов

Belgee оказался одним из самых быстроразвивающихся автобрендов. В гамме марки сейчас имеются городской кроссовер Belgee X50 и среднеразмерный вседорожник Belgee X70. Но со временем линейка может быть расширена за счёт третьей модели — седана S50, то есть переименованного «Эмгранда».

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В настоящее время дилерская сеть Belgee включает 151 центр. За девять месяцев (с июля прошлого до конца первого квартала этого года включительно) белорусская марка смогла обеспечить присутствие своей торгово-сервисной инфраструктуры на территории 57 российских регионов.

Что касается Geely, то здесь статистика такова. В конце прошлого года по всей стране работали 213 шоурумов. В первом квартале по причине оптимизации было закрыто три, но открыт один новый автосалон. Таким образом, в активе бренда сейчас находятся 211 дилерских центров.

Между тем, московские юрлица чаще всего закупают новые кроссоверы Belgee. Автомобили этого бренда пользуются наибольшей популярностью со стороны столичных корпоративных клиентов.