Для такси разработали программу экспериментального правового режима

Поездки на такси могут стать дешевле и безопаснее благодаря переводу техконтроля, медосмотров и оформления ДТП в цифру. А отвязка от места прописки оформления разрешений на работу в этой сфере привлечет новые кадры. Программу экспериментального правового режима поддержали в Минэкономразвития и Минтрансе.

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Центр стратегических разработок выступил с инициативой по внедрению цифровых технологий в пассажирские перевозки, в частности в такси. Для тестирования инноваций совместно с Минэкономразвития, Минтрансом и бизнес-сообществом была разработана программа экспериментального правового режима (ЭПР). В ней четыре ключевых направления: электронные путевые листы, дистанционный техконтроль и медосмотр, моментальное урегулирование ДТП и выполнение заказов по месту деятельности, а не прописки, что особенно важно для выполнения междугородних перевозок, пояснил гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Все это планируется свести воедино на электронной платформе - в приложении службы заказа такси.

"С применением искусственного интеллекта при оценке ущерба по фотографиям есть возможность при оформлении европротокола получать выплаты от страховых компаний уже через 10 минут. Тем самым будет сокращен простой транспортных средств, водители не будут терять заработки и повышать тарифы", - рассказал Смелов.

Изменения в экспериментальном режиме хотят внести и в междугородние перевозки. Если таксисты будут работать не по месту регистрации, а по месту деятельности, алгоритм позволит выбрать легального исполнителя заказа, а не случайного частника.

Все эти предложения обсудили на заседании Общественного совета при Минтрансе. Программу нового ЭПР в ведомство еще не вносили, но фактически она уже поддержана. По словам статс-секретаря - замминистра транспорта Дмитрия Зверева, то, что будет наработано в этом экспериментальном проекте, применят потом в рамках новаций в законе "О такси".

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин тоже отметил удобство ЭПР, так как такой режим позволяет сначала проверить эффективность предложений, а потом уже планировать изменения в законодательство. Он также сообщил, что обращения относительно установления ЭПР в такси поступали в ведомство еще с лета прошлого года.

"Инициативы были хорошие, но разрозненные. Сегодня мы видим качественную комплексную проработку со стороны экспертного сообщества и бизнеса, которая сможет существенным образом повлиять на безопасность, внедрить современные цифровые инновации в отрасль, снизить издержки перевозчиков, а также сделать процедуру урегулирования ДТП быстрой и удобной", - заявил он.

Представитель бизнеса, присутствовавший на общественном совете, идею тоже поддержал. Директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами "Яндекс. Такси" Антон Петраков отметил, что перевозчики сейчас испытывают дефицит кадров. Существующий барьер на наличие регистрации в регионе оказания услуг препятствует входу людей в профессию. И если в рамках ЭПР этот барьер будет снят, это привлечет в отрасль еще до 40-50% водителей от существующего числа.

Кроме того, сбор большого количества данных и обмен ими между участниками процесса позволит снизить стоимость годовых полисов ОСАГО до 30%.

"Стоимость годовых полисов - это значительные расходы для перевозчиков, особенно крупных таксопарков. Кроме того, в эксперименте заложена революционная идея с моментальным урегулированием убытков. Если у нас получится это сделать, это будет примером мирового уровня", - подчеркнул он.

Мнение

Станислав Швагерус, руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси:

Увы, но у нас давно в сфере транспортных перевозок действуют устаревшие требования, которые не соотносятся с сегодняшними технологическими прорывами.

Создание единой государственной информационной базы помогло бы решить массу проблем. Но есть нюансы.

База должна быть государственной, поскольку частные компании должны получать официальные заключения. Необходимо, чтобы она взаимодействовала со многими органами: Минздравом, Ространснадзором, МВД, Национальной страховой информационной системой, которая принадлежит ЦБ. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта, развитие информационных систем затрагивают не только такси, но и перевозчиков пассажиров, а также грузов. Очевидно,что для этого потребуется создавать глобальную информационную систему, которая будет стоить очень дорого. Поэтому сложно говорить, что эти новации удешевят стоимость таксомоторных поездок.

Электронное урегулирование ДТП буквально в несколько часов после того, как оно произошло, также вряд ли повлияет на бюджет содержания автомобиля и соответственно на стоимость поездки.

Дело в том, что если авария произошла по вине таксиста, водителя грузовика или автобуса, то на следующий год автотранспортному предприятию придется резко увеличить расходы на ОСАГО. Причем на весь автопарк. Коэффициент бонус-малус за безаварийную езду никто не отменял.

Так что все эти электронные новации к снижению стоимости поездок на такси и прочих транспортных услуг не приведут.

Подготовил Владимир Баршев