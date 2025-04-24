В России предложили ввести страховку для «трезвых водителей»

Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил ввести уникальный страховой полис для «трезвых водителей», который позволял бы им управлять любым авто вне зависимости от полиса его владельца. Как сообщает Telegram-канал Shot, он направил инициативу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По его словам, сегодня услуги «трезвых водителей» никак не регламентируются. При этом у них есть и ограничения — временные водители могут сесть за руль лишь в машинах с «открытой» страховкой.

По мнению Чернышева, новый полис позволил бы расширить рынок услуг подобных автомобилистов, снизить количество пьяных людей за рулем и защитить владельцев машин от финансовых потерь в случае аварии. Зампред Госдумы считает, что такая страховка станет гарантом безопасности и ответственности.