Honda повторно отзывает более 150 тысяч Acura MDX

Даже у отремонтированных авто снова запотевают, отказывают светоблоки. Подтверждено почти 4000 гарантийных обращений по одним и тем же недочетам.

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Брак произошел на стороне поставщика – North American Lighting. Нарушена герметизация соединения корпуса фонаря и уплотнителя. Под отзыв попали автомобили, выпущенные с октября 2012 по декабрь 2020 года в Алабаме и Огайо.

Honda пообещала заменить фонари, обновить уплотнители и модернизировать жгут проводов. Обновленные детали получат расширенную гарантию.

MDX – основная модель для Acura в США. В 2024 году было продано более 50 тысяч машин.

Напомним, что авторынок России в прошлом месяце остался на шестом месте в европейском рейтинге. В России выставили на продажу Lada Kalina Sport 2015 года за 1,55 млн рублей.