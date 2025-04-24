В Новосибирске продают ретро-кар Porsche из 70-х годов

Данная модель 1971 года оборудована 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. Яркая окраска машины делает её заметной на дороге, даже без дополнительных характеристик.

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Согласно информации из объявления, пробег этого родстера составляет 74 000 км, а в его документах значатся лишь два владельца.

Porsche 914 — это среднемоторный спортивный автомобиль, который выпускался с 1969 по 1976 год. Он был разработан совместно компаниями Volkswagen и Porsche, что также способствовало его называнию VW Porsche. Автомобиль рассчитан на двоих и отличается лаконичным дизайном.

В 1970 году Porsche 914 был удостоен титула первого Импортного автомобиля года по версии журнала Motor Trend и завоевал мировую популярность на автосалоне в Нью-Йорке.

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