На дороге от Краснодара до Крымского моста остановят движение

В предстоящую субботу, 26 апреля, на участке трассы А-289 в районе станицы Марьянская, расположенной в 30 километрах от Краснодара, будет временно приостановлено движение.

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Как сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань", это делается для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении на данном участке работ по монтажу П-образных опор.

В районе станицы Марьянской Красноармейского района Кубани намечено 26 апреля приостановить движение транспорта в период с 09:00 до 10:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00.

В ведомстве попросили водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута поездки.

Напомним, новую федеральную трассу А-289 между Краснодаром и Крымским мостом, открытую в декабре прошлого года, на днях начала обслуживать государственная компания "Автодор". По информации пресс-службы ГК, до этого проезд по ней был бесплатным, а со вторника, 22 апреля, дорога начала эксплуатироваться в платном режиме.

Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов по разным участкам этой дороги составит от 170 до 750 рублей.

Кстати

Альтернативными бесплатными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, Новороссийска и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 Краснодар - Верхнебаканский, а также автомобильная дорога, проходящая через станицу Новомышастовскую и город Темрюк.