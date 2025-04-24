Jetour объявил о намерении выйти на европейские рынки

Бренд Jetour, входящий в состав концерна Chery, объявил о своём намерении выйти на некоторые европейские рынки уже в третьем квартале текущего года. К 2027 году компания планирует занять устойчивые позиции по всему миру.

© Российская Газета

Как сообщает агентство Reuters, для обхода пошлин ЕС, которые распространяются на электромобили из КНР, на европейский рынок будут поставляться исключительно модели с двигателями внутреннего сгорания и гибридные версии.

В 2024 году компании удалось реализовать около 560 тысяч автомобилей, а в 2025 году, по словам главы Jetour Ке Чуандэн, бренд планирует увеличить этот показатель до 800 тысяч.

По словам топ-менеджера, в данный момент на Латинскую Америку, Россию, Ближний Восток и Африку уже приходится 35% от общего объёма продаж. В ближайшие годы это значение должно достичь 50%.

Jetour предлагает широкий ассортимент автомобилей: от городских кроссоверов до внедорожников.

К 2026 году компания планирует выпустить первый электромобиль под названием T0. Выход на европейский рынок станет новой вехой в истории бренда

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд Jetour представил в Китае свой первый пикап.