Jetour объявил о намерении выйти на европейские рынки

Jetour едет в Европу: продажи начнутся в третьем квартале 2025 года
Бренд Jetour, входящий в состав концерна Chery, объявил о своём намерении выйти на некоторые европейские рынки уже в третьем квартале текущего года. К 2027 году компания планирует занять устойчивые позиции по всему миру.
Как сообщает агентство Reuters, для обхода пошлин ЕС, которые распространяются на электромобили из КНР, на европейский рынок будут поставляться исключительно модели с двигателями внутреннего сгорания и гибридные версии.
В 2024 году компании удалось реализовать около 560 тысяч автомобилей, а в 2025 году, по словам главы Jetour Ке Чуандэн, бренд планирует увеличить этот показатель до 800 тысяч.
По словам топ-менеджера, в данный момент на Латинскую Америку, Россию, Ближний Восток и Африку уже приходится 35% от общего объёма продаж. В ближайшие годы это значение должно достичь 50%.
Jetour предлагает широкий ассортимент автомобилей: от городских кроссоверов до внедорожников.
К 2026 году компания планирует выпустить первый электромобиль под названием T0. Выход на европейский рынок станет новой вехой в истории бренда
Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд Jetour представил в Китае свой первый пикап.