Первые электрические кроссоверы Geely продали в Петербурге

Как сообщает ТГ-канал AutoRun SPB, в марте в Санкт-Петербурге было реализовано перые 2 электрических кроссовера Geely EX5. Это дебютная полностью электрическая модель бренда в России. На данный момент кроссовер предлагается не во всех автосалонах марки. В Петербурге в настоящий момент он доступен только в 3-х дилерских центрах из 17. У петербургских дилеров пока в наличии только топовая версия электрокара.

© Geely

Geely EX5 представляет собой компактный кроссовер сегмента C+, построенный на модульной платформе GEEA 3.0. Габариты автомобиля составляют 4615 мм в длину, 1901 мм в ширину и 1670 мм в высоту, с колесной базой 2750 мм. Внешний облик модели отличается современным дизайном с агрессивной светодиодной оптикой и панорамной крышей.​

Технические характеристики

Под капотом EX5 установлен электромотор мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 320 Н·м, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 49,52 кВт·ч обеспечивает запас хода до 430 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 28 минут. Ресурс аккумулятора рассчитан на 3500 циклов зарядки, что эквивалентно 1 миллиону километров пробега.

Комплектации и цены

На российском рынке Geely EX5 представлен в двух комплектациях: Pro и Max.​ Pro: 18-дюймовые диски, кожаный салон, однозонный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев всех сидений, рулевого колеса и зеркал, мультимедийная система с 15,4-дюймовым экраном, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона.​

Max: 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема с 16 динамиками, передние сиденья с вентиляцией, массажем и функцией памяти, расширенный пакет систем безопасности ADAS.​

Цены на Geely EX5 начинаются от 4 099 990 рублей за комплектацию Pro и достигают 4 399 990 рублей за Max. При оформлении кредита и сдаче автомобиля по программе Trade-in возможны скидки до 350 000 рублей.​

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Гарантия и обслуживание

Geely предоставляет гарантию на EX5 сроком 6 лет или 150 000 км пробега, а на батарею — 8 лет или 150 000 км. Обслуживание и ремонт модели доступны в официальных дилерских центрах марки.