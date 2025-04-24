Десять премьер Нью-Йорка
За последние годы автосалоны перестали быть важным медийным событием — причём это случилось задолго до пандемии коронавируса. Какие-то выставки сократились в масштабах, какие-то и вовсе закрылись — как произошло с Женевским автосалоном. Салон в Нью-Йорке и раньше-то не был событием первой величины, а теперь и совсем превратился в мелкое региональное мероприятие. Однако в этом году, к нашему удивлению, сразу несколько автоконцернов выбрали именно эту площадку для презентации важных новинок — причём важных не только в американском, но даже в мировом масштабе. Так что редакция «Мотора» поспешила подготовить обзор.