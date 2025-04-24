Десять премьер Нью-Йорка

Есть новости и в электромобильной линейке Subaru. Близнец Тойоты bz4X, электро-кроссовер Subaru Solterra, получил новую внешность и доработанную «начинку». Мощность электромоторов повышена с 218 до 236 л.с., ёмкость батареи — с 72,8 до 74,7 кВт·ч. Несмотря на небольшой рост показателей, обещано увеличение запаса хода аж на четверть (до 459 км). Мощность зарядки на машинах для североамериканского рынка довели до 150 кВт (как на европейской версии), добавлена поддержка тесловских устройств Supercharger. Кроме того, появилась топ-версия Solterra XT: у неё мощность электромоторов увеличена до 343 л.с., разгон до 60 миль в час (97 км/ч) — менее чем за 5 секунд. В продажу обновлённая Solterra поступит в второй половине года.