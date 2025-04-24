Десять премьер Нью-Йорка

Motor.ru
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Особенно мощно выступил корейский автогигант Kia-Hyundai, всеми своими марками — более половины новинок принадлежали ему. Так, премиальный бренд Genesis представил концепт-кроссовер X Gran Equator Concept. Это своего рода упражнение в стиле: попытка выработать фирменный дизайн для внедорожников Genesis.
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Особенно мощно выступил корейский автогигант Kia-Hyundai, всеми своими марками — более половины новинок принадлежали ему. Так, премиальный бренд Genesis представил концепт-кроссовер X Gran Equator Concept. Это своего рода упражнение в стиле: попытка выработать фирменный дизайн для внедорожников Genesis. 
© Motor.ru
До сих пор дизайнерский язык марки не подразумевал брутальности, и даже кроссоверы Genesis имели подчёркнуто «легковую» внешность. «Экватор» выделяется сочетанием монументальных форм, очень лаконичных обводов и уже знакомых нам сдвоенных полос оптики. Динамику силуэту придаёт наклон задней стойки и длинный капот.
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До сих пор дизайнерский язык марки не подразумевал брутальности, и даже кроссоверы Genesis имели подчёркнуто «легковую» внешность. «Экватор» выделяется сочетанием монументальных форм, очень лаконичных обводов и уже знакомых нам сдвоенных полос оптики. Динамику силуэту придаёт наклон задней стойки и длинный капот. 
© Motor.ru
Единственная техническая информация касается колёс: у концепта 24-дюймовые диски с бедлоками, обутые в «зубастую» внедорожную резину. Про силовой агрегат не говорится: можем лишь предположить по отсутствию решётки радиатора, что перед нами электромобиль.
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Единственная техническая информация касается колёс: у концепта 24-дюймовые диски с бедлоками, обутые в «зубастую» внедорожную резину. Про силовой агрегат не говорится: можем лишь предположить по отсутствию решётки радиатора, что перед нами электромобиль. 
© Motor.ru
Интерьер «Экватора» по нынешним временам удивителен: в нём нет ни одного сенсорного экрана — вместо этого семь небольших круглых дисплеев, стилизованных под стрелочные шкалы, и массивные клавиши-«качалки» на центральной консоли. Предусмотрены комфортабельные места на четырёх седоков и четыре световых люка в крыше, для каждого свой. Отделка двухцветная — синий плюс кремовый, на передней панели сделаны массивные рукоятки.
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Интерьер «Экватора» по нынешним временам удивителен: в нём нет ни одного сенсорного экрана — вместо этого семь небольших круглых дисплеев, стилизованных под стрелочные шкалы, и массивные клавиши-«качалки» на центральной консоли. Предусмотрены комфортабельные места на четырёх седоков и четыре световых люка в крыше, для каждого свой. Отделка двухцветная — синий плюс кремовый, на передней панели сделаны массивные рукоятки. 
© Motor.ru

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Также на выставку привезли спортпрототип Genesis GMR-001, на котором заводская команда планирует выступать в Чемпионате мира по длинным гонкам (WEC) с 2026 года и в американской серии IMSA c 2027 года. Формально его презентация состоялась ещё в декабре на мероприятии в Дубае, но тогда журналистам по факту показали масштабный макет — а вот в Нью-Йорк привезли уже настоящую машину. Ярко-оранжевая ливрея соответствует цвету дорожных «заряженных» моделей Genesis серии Magma.
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Также на выставку привезли спортпрототип Genesis GMR-001, на котором заводская команда планирует выступать в Чемпионате мира по длинным гонкам (WEC) с 2026 года и в американской серии IMSA c 2027 года. Формально его презентация состоялась ещё в декабре на мероприятии в Дубае, но тогда журналистам по факту показали масштабный макет — а вот в Нью-Йорк привезли уже настоящую машину. Ярко-оранжевая ливрея соответствует цвету дорожных «заряженных» моделей Genesis серии Magma. 
© Motor.ru
Прототип построен в соответствии с техническими требованиями класса LMDh, в основе лежит шасси французской фирмы Oreca (которые уже используется в болидах Acura ARX-06 и Alpine A424). Двигатель V8 3.2 с двумя турбинами — собственная разработка Hyundai Motorsport на базе рядной «четвёрки» 1.6 от раллийного прототипа Hyundai i20 N Rally1 (на котором заводская команда Hyundai выступает в Чемпионате мира по ралли). Как и все машины этого класса, Genesis имеет гибридную силовую установку, её компоненты стандартизированные (7-ступенчатая коробка Xtrac, электромотор Bosch, батарея Williams Advanced Engineering).
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Прототип построен в соответствии с техническими требованиями класса LMDh, в основе лежит шасси французской фирмы Oreca (которые уже используется в болидах Acura ARX-06 и Alpine A424). Двигатель V8 3.2 с двумя турбинами — собственная разработка Hyundai Motorsport на базе рядной «четвёрки» 1.6 от раллийного прототипа Hyundai i20 N Rally1 (на котором заводская команда Hyundai выступает в Чемпионате мира по ралли). Как и все машины этого класса, Genesis имеет гибридную силовую установку, её компоненты стандартизированные (7-ступенчатая коробка Xtrac, электромотор Bosch, батарея Williams Advanced Engineering). 
© Motor.ru
Марка Hyundai устроила американскую премьеру кроссовера Palisade второго поколения. В Корее большой паркетник был представлен ещё в минувшем декабре — он стал крупнее, перешагнув отметку в пять метров, и получил четырёхцилиндровый турбомотор 2.5 (в том числе в гибридном варианте). Но для рынка США набор силовых агрегатов другой. Здесь сохранили большой атмосферный V6 — теперь это агрегат объёмом 3,5 литра с непосредственным впрыском (индекс G6DU, 291 л.с., 353 Нм). Он сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», есть выбор между передним или полным приводом.
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Марка Hyundai устроила американскую премьеру кроссовера Palisade второго поколения. В Корее большой паркетник был представлен ещё в минувшем декабре — он стал крупнее, перешагнув отметку в пять метров, и получил четырёхцилиндровый турбомотор 2.5 (в том числе в гибридном варианте). Но для рынка США набор силовых агрегатов другой. Здесь сохранили большой атмосферный V6 — теперь это агрегат объёмом 3,5 литра с непосредственным впрыском (индекс G6DU, 291 л.с., 353 Нм). Он сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», есть выбор между передним или полным приводом. 
© Motor.ru
Также американцам предложена и гибридная версия: у неё под капотом турбомотор 2.5 (262 л.с.), агрегатированный с шестиступенчатым «автоматом», в который встроен электромотор. Суммарная отдача силовой установки составляет 334 л.с. и 460 Нм. Запас хода на одном баке — 996 км.
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Также американцам предложена и гибридная версия: у неё под капотом турбомотор 2.5 (262 л.с.), агрегатированный с шестиступенчатым «автоматом», в который встроен электромотор. Суммарная отдача силовой установки составляет 334 л.с. и 460 Нм. Запас хода на одном баке — 996 км. 
© Motor.ru
Кроме того, специально для американского рынка подготовлена более «внедорожная» версия Palisade XRT Pro. У неё подвеска с увеличенным на 25 мм клиренсом (213 мм), электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала и более «зубастые» шины Continental CrossContact ATR с высоким профилем боковины (размерность 255/60 R18).
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Кроме того, специально для американского рынка подготовлена более «внедорожная» версия Palisade XRT Pro. У неё подвеска с увеличенным на 25 мм клиренсом (213 мм), электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала и более «зубастые» шины Continental CrossContact ATR с высоким профилем боковины (размерность 255/60 R18). 
© Motor.ru

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Пластиковое оперение в версии XRT Pro переменили в более маскулинном ключе: здесь обилие некрашеных вставок, иной передний бампер с решёткой радиатора в крупную клетку, да и весь нижний пояс другой, а ещё появились стационарные буксирные проушины. Также за счёт новых деталей улучшили геометрическую проходимость: угол въезда увеличен до 20.5°, угол съезда 22.4°.
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Пластиковое оперение в версии XRT Pro переменили в более маскулинном ключе: здесь обилие некрашеных вставок, иной передний бампер с решёткой радиатора в крупную клетку, да и весь нижний пояс другой, а ещё появились стационарные буксирные проушины. Также за счёт новых деталей улучшили геометрическую проходимость: угол въезда увеличен до 20.5°, угол съезда 22.4°. 
© Motor.ru
У бренда Kia состоялось сразу две премьеры. Модель Kia K4 наконец получила кузов «хэтбек». Напомним, что одноимённый седан представили ещё год назад, тоже на автосалоне в Нью-Йорке: он пришёл на смену модели C-класса Kia Cerato/Forte. (В Европе ту же нишу занимает Kia Ceed — по слухам, K4 заменит и его).
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У бренда Kia состоялось сразу две премьеры. Модель Kia K4 наконец получила кузов «хэтбек». Напомним, что одноимённый седан представили ещё год назад, тоже на автосалоне в Нью-Йорке: он пришёл на смену модели C-класса Kia Cerato/Forte. (В Европе ту же нишу занимает Kia Ceed — по слухам, K4 заменит и его). 
© Motor.ru
Американские покупатели будут выбирать между 2-литровым атмосферником (149 л.с., 179 Нм) с вариатором и турбомотором 1.6 (193 л.с., 264 Нм) с 8-ступенчатым автоматом. Хэтчбек на фото — в топ-версии GT-Line, которая отличается не только спортивным обвесом, но также усиленными тормозами и многорычажной подвеской сзади.
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Американские покупатели будут выбирать между 2-литровым атмосферником (149 л.с., 179 Нм) с вариатором и турбомотором 1.6 (193 л.с., 264 Нм) с 8-ступенчатым автоматом. Хэтчбек на фото — в топ-версии GT-Line, которая отличается не только спортивным обвесом, но также усиленными тормозами и многорычажной подвеской сзади. 
© Motor.ru
Другая премьера — внутриамериканская: в Нью-Йорке дебютировал электромобиль Kia EV4, рассекреченный в минувшем феврале. По размеру он соответствует бензиновой модели Kia K4, но технически это другая машина. В основе лежит 400-вольтовая платформа E-GMP со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Американцам электромобиль предложен только в виде седана, но техническая начинка та же, что и в остальном мире: электромотор мощностью 204 л.с. на передней оси и два варианта тяговой батареи (ёмкостью 58,3 кВт·ч или 81,4 кВт·ч; обещан запас хода 378 км и 531 км).
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Другая премьера — внутриамериканская: в Нью-Йорке дебютировал электромобиль Kia EV4, рассекреченный в минувшем феврале. По размеру он соответствует бензиновой модели Kia K4, но технически это другая машина. В основе лежит 400-вольтовая платформа E-GMP со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Американцам электромобиль предложен только в виде седана, но техническая начинка та же, что и в остальном мире: электромотор мощностью 204 л.с. на передней оси и два варианта тяговой батареи (ёмкостью 58,3 кВт·ч или 81,4 кВт·ч; обещан запас хода 378 км и 531 км). 
© Motor.ru
На стенде Subaru состоялась премьера нового Outback. Смене поколений сопутствовала радикальная смена формата: прежде Outback был приподнятым вариантом универсала Legacy — но после прекращения выпуска материнской модели он был выделен в отдельную линейку. В седьмом поколении пропорции кузова стали более «кроссоверными» — высота крыши увеличена сразу на 50 мм. Дорожный просвет прежний, 221 мм, а вот колёса впервые могут иметь диаметр до 19 дюймов. Под капотом — по-прежнему атмосферник 2.5 (183 л.с.) и турбомотор 2.4 (264 л.с.), агрегатированные с клиноцепным вариатором Lineartronic. Также предусмотрена более «внедорожная» версия Wilderness c увеличенным до 241 мм дорожным просветом, другими бамперами, улучшаюшими геометрическую проходимость, 17-дюймовыми колёсами и изобилием некрашенного пластика.
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На стенде Subaru состоялась премьера нового Outback. Смене поколений сопутствовала радикальная смена формата: прежде Outback был приподнятым вариантом универсала Legacy — но после прекращения выпуска материнской модели он был выделен в отдельную линейку. В седьмом поколении пропорции кузова стали более «кроссоверными» — высота крыши увеличена сразу на 50 мм. Дорожный просвет прежний, 221 мм, а вот колёса впервые могут иметь диаметр до 19 дюймов. Под капотом — по-прежнему атмосферник 2.5 (183 л.с.) и турбомотор 2.4 (264 л.с.), агрегатированные с клиноцепным вариатором Lineartronic. Также предусмотрена более «внедорожная» версия Wilderness c увеличенным до 241 мм дорожным просветом, другими бамперами, улучшаюшими геометрическую проходимость, 17-дюймовыми колёсами и изобилием некрашенного пластика. 
© Motor.ru

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Есть новости и в электромобильной линейке Subaru. Близнец Тойоты bz4X, электро-кроссовер Subaru Solterra, получил новую внешность и доработанную «начинку». Мощность электромоторов повышена с 218 до 236 л.с., ёмкость батареи — с 72,8 до 74,7 кВт·ч. Несмотря на небольшой рост показателей, обещано увеличение запаса хода аж на четверть (до 459 км). Мощность зарядки на машинах для североамериканского рынка довели до 150 кВт (как на европейской версии), добавлена поддержка тесловских устройств Supercharger. Кроме того, появилась топ-версия Solterra XT: у неё мощность электромоторов увеличена до 343 л.с., разгон до 60 миль в час (97 км/ч) — менее чем за 5 секунд. В продажу обновлённая Solterra поступит в второй половине года.
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Есть новости и в электромобильной линейке Subaru. Близнец Тойоты bz4X, электро-кроссовер Subaru Solterra, получил новую внешность и доработанную «начинку». Мощность электромоторов повышена с 218 до 236 л.с., ёмкость батареи — с 72,8 до 74,7 кВт·ч. Несмотря на небольшой рост показателей, обещано увеличение запаса хода аж на четверть (до 459 км). Мощность зарядки на машинах для североамериканского рынка довели до 150 кВт (как на европейской версии), добавлена поддержка тесловских устройств Supercharger. Кроме того, появилась топ-версия Solterra XT: у неё мощность электромоторов увеличена до 343 л.с., разгон до 60 миль в час (97 км/ч) — менее чем за 5 секунд. В продажу обновлённая Solterra поступит в второй половине года. 
© Motor.ru
Обновлением существующей модели в Subaru не ограничились: здесь же был представлен новый электро-кроссовер Trailseeker. По факту, это та же Solterra, но с нарощенным задним свесом и чуть более агрессивным оформлением передка: на 15 сантиметров длиннее и 2 сантиметра выше (последнее объясняется более массивными рейлингами на крыше). У него такая же батарея ёмкостью 74,7 кВт·ч, а вот мощность электромоторов выше — 375 л.с. в сумме.
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Обновлением существующей модели в Subaru не ограничились: здесь же был представлен новый электро-кроссовер Trailseeker. По факту, это та же Solterra, но с нарощенным задним свесом и чуть более агрессивным оформлением передка: на 15 сантиметров длиннее и 2 сантиметра выше (последнее объясняется более массивными рейлингами на крыше). У него такая же батарея ёмкостью 74,7 кВт·ч, а вот мощность электромоторов выше — 375 л.с. в сумме. 
© Motor.ru
Trailseeker, как и Solterra, получил зарядку повышенной до 150 кВт мощности с поддержкой тесловских терминалов Supercharger. Запас хода составляет 420 км на одной зарядке (против 459 км на Solterra). Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, «водительская электроника» имеет внедорожные режимы движения «снег/грунт» и «глубокий снег/грязь». Электромобиль поступит в продажу в начале 2026 года.
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Trailseeker, как и Solterra, получил зарядку повышенной до 150 кВт мощности с поддержкой тесловских терминалов Supercharger. Запас хода составляет 420 км на одной зарядке (против 459 км на Solterra). Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, «водительская электроника» имеет внедорожные режимы движения «снег/грунт» и «глубокий снег/грязь». Электромобиль поступит в продажу в начале 2026 года. 
© Motor.ru
Volkswagen выкатил топ-версию кроссовера Tiguan с длинным «титулом» — SEL R-Line Turbo. Напомним, что в США продаются длиннобазные машины мексиканского производства: в Германии аналогичный паркетник выпускается под названием Tayron. До сих пор на заводе в Пуэбле ставили двухлитровые турбомоторы EA888 evo5 мощностью 204 л.с., тогда как европейцы могли выбрать и 265-сильный вариант. Теперь же в США на версии SEL R-Line Turbo появилась ещё более мощная модификация этого мотора отдачей 272 силы. У неё более производительный турбокомпрессор, усиленные поршни, шатуны и коленвал, а также сниженная степень сжатия (10,5:1). Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм в диапазоне от 1900 до 5400 об/мин.
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Volkswagen выкатил топ-версию кроссовера Tiguan с длинным «титулом» — SEL R-Line Turbo. Напомним, что в США продаются длиннобазные машины мексиканского производства: в Германии аналогичный паркетник выпускается под названием Tayron. До сих пор на заводе в Пуэбле ставили двухлитровые турбомоторы EA888 evo5 мощностью 204 л.с., тогда как европейцы могли выбрать и 265-сильный вариант. Теперь же в США на версии SEL R-Line Turbo появилась ещё более мощная модификация этого мотора отдачей 272 силы. У неё более производительный турбокомпрессор, усиленные поршни, шатуны и коленвал, а также сниженная степень сжатия (10,5:1). Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм в диапазоне от 1900 до 5400 об/мин. 
© Motor.ru
Jeep представил полноразмерный внедорожник Wagoneer в лимитированной версии Overland. Этим названием традиционно обозначаются модификации с дополнительной подготовкой для бездорожья. Такой Wagoneer оснащён самой продвинутой системой полного привода Quadra-Drive II — с понижающей передачей в «раздатке» и электронной блокировкой заднего дифференциала (cо встроенным пакетом фрикционов, а не имитацией за счёт тормозной системы). Под днищем добавлены три стальные защиты (картер двигателя, раздатка, бензобак), установлены стационарные буксирные проушины, шины — внешним диаметром 32 дюйма, а в системе контроля тяги Selec-Terrain добавили режим для каменистых участков. Под капотом — рядная турбо-«шестёрка» Hurricane мощностью 420 л.с. Будет выпущено две тысячи внедорожников по цене в 72,7 тысячи долларов.
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Jeep представил полноразмерный внедорожник Wagoneer в лимитированной версии Overland. Этим названием традиционно обозначаются модификации с дополнительной подготовкой для бездорожья. Такой Wagoneer оснащён самой продвинутой системой полного привода Quadra-Drive II — с понижающей передачей в «раздатке» и электронной блокировкой заднего дифференциала (cо встроенным пакетом фрикционов, а не имитацией за счёт тормозной системы). Под днищем добавлены три стальные защиты (картер двигателя, раздатка, бензобак), установлены стационарные буксирные проушины, шины — внешним диаметром 32 дюйма, а в системе контроля тяги Selec-Terrain добавили режим для каменистых участков. Под капотом — рядная турбо-«шестёрка» Hurricane мощностью 420 л.с. Будет выпущено две тысячи внедорожников по цене в 72,7 тысячи долларов. 
© Motor.ru

За последние годы автосалоны перестали быть важным медийным событием — причём это случилось задолго до пандемии коронавируса. Какие-то выставки сократились в масштабах, какие-то и вовсе закрылись — как произошло с Женевским автосалоном. Салон в Нью-Йорке и раньше-то не был событием первой величины, а теперь и совсем превратился в мелкое региональное мероприятие. Однако в этом году, к нашему удивлению, сразу несколько автоконцернов выбрали именно эту площадку для презентации важных новинок — причём важных не только в американском, но даже в мировом масштабе. Так что редакция «Мотора» поспешила подготовить обзор.

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