Музей АвтоВАЗа пополнился особой Lada Iskra

В честь 55-летия выпуска первого автомобиля и начала серийного производства Lada Iskra, которое произошло 19 апреля 2025 года, АвтоВАЗ создал уникальный экземпляр новинки для своего личного музея.

© Российская Газета

Как сообщает канал "На заводе" на своей странице "ВКонтакте", праздничный белый седан Lada Iskra украшен фамилиями более 37 тысяч сотрудников предприятия, которые трудились на АвтоВАЗе на момент начала этого года. Директор выставочного комплекса Наталья Маньшина заявила, что она гордится тем фактом, что теперь имена людей войдут в великую историю российского автогиганта.

Машина заняла почетное место на экспозиции рядом с другим, не менее интересным экземпляром - ВАЗ-21099, который был подарен музею на четвертьвековой юбилей завода в 1991 году. На его капоте также были наклеены ФИО сотрудников тех лет.

Посетить выставку и прикоснуться к истории могут не только работники завода, но и все желающие.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

Ранее "РГ" рассказывала о том, сможет ли Lada Iskra стать новым лидером рынка.