Китайские авто продолжают «мимикрировать» под европейские бренды

Модель MG Cyber X выделяется диодными акцентами и строгими, но при этом выразительными линиями кузова. Дверные ручки выполнены в виде скрытого дизайна, встраиваясь в дверные панели.

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Кроссовер Exeed Dimensity предлагает шесть мест и выглядит как внедорожный лимузин. Его конструкция и система освещения напоминают Defender, но в отличие от оригинала, задние двери открываются против хода.

Zeekr 9X можно выделить за счет двухуровневой передней оптики, пятой двери, состоящей из двух секций, четырехместного интерьера, функции автономного вождения и гибридной системы, использующей пару электромоторов и 2,0-литровый двигатель внутреннего сгорания. Батарея заряжается на 80% всего за 9 минут и обеспечивает запас хода до 389 км.

Кроссовер Jetour G700 также выделяется гибридной силовой установкой, сочетающей 2,0-литровый ДВС и два электродвигателя. Общая мощность достигает 761 л.с., и при полной зарядке батареи и наполненном топливном баке автомобиль способен проехать до 1400 км.

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