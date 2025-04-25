Представлен бензиновый V8 концерна Great Wall: его ждут в России. На автосалоне в Шанхае китайская марка показала ранее невиданный двигатель: «битурбовосьмёрку» рабочим объёмом 4,0 литра. Разработкой флагманского агрегата Great Wall занимался десять лет, не прибегая к заимствованиям. Основные планы экспортные: V8 будет ставиться на внедорожники для России, Ближнего Востока, Африки и Австралии, первенцем может быть Tank 800.

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Технических подробностей немного. У нового двигателя непосредственный впрыск и два турбокомпрессора, расположенных в развале блока. Мощность составит около 500 лошадиных сил, сочетаться с V8 будет проверенный 9-ступенчатый автомат, знакомый по большим внедорожникам Tank. Интересно, что на мотоциклах Great Wall «восьмёрка» дебютировала раньше и в оппозитной конфигурации!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Рамные внедорожники — не единственная цель для V8. Смелый проект ультра-роскошных седанов Great Wall всё ещё в разработке, и для легковушек могут добавить параллельную гибридную систему со вспомогательными электромоторами. Будут ли восьмицилиндровые версии у существующих моделей (прежде всего Tank 500 и 700) — не уточняется.

Дебют V8 резко контрастирует с другими новинками Шанхайского автосалона: конкуренты предпочли показывать гибриды и электромобили, но у Great Wall нестандартное видение будущего автопрома и прощаться с бензиновыми двигателями Вэй Цзяньцзюнь не торопится.