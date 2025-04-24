В Шанхае представлен кроссовер Jetour L7 Plus

На Шанхайском автосалоне принадлежащая Chery марка Jetour показала сразу несколько гибридных кроссоверов, и одна из них нам особенно интересна, потому что имеет перспективы попадания в Россию. Пока официального заявления об этом нет, но многое говорит о том, что машина на нашем рынке может зайти неплохо. Это Jetour L7 Plus, который на родном рынке будет именоваться Jietu Shanhai L7 Plus.

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Приставка «Plus» говорит о том, что это уже рестайлинговая версия модели, известной в Китае. Обновление прошло по известному принципу и в соответствии с последними тенденциями: головную оптику объединили светодиодной полосой в духе Li Auto, освежили бампер и зоны воздухозаборников.

Сзади – поменяли фонари, оставив на задней левой стойке кузова значок пожизненной заводской гарантии, примущей машинам Jietu в Китае. Кроме того, «Плюс» получил обновленные колесные диски.

Но нам важнее, что Jetour L7 Plus выглядит современно, но без оголтелой экзотики – такие модели в РФ имеют хорошие шансы на успех. Силовая установка, судя по всему, осталась прежней: гибрид из 1.5 турбо (156 л.с.) и электродвигателя суммарной мощностью 271 л.с. Аккумуляторной батареи на 19,43 кВт*ч хватает на 120 километров пробега на чистом электричестве. Как вам аппарат?