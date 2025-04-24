Сколько Lada Aura продал АвтоВАЗ за три месяца 2025 года

С января по март 2025 года в России было продано 118 автомобилей Lada Aura. Большая часть из этого количества - 86 единиц - реализовано юридическим лицам, оставшиеся 32 "Ауры" уехали в гаражи "физиков".

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Согласно данным агентства "Автостат", 30% от общего объема реализации бизнес-седанов Lada Aura в первом квартале приходится на Самарскую область, в Москву отправили 12 машин, в других субъектах было продано менее 10 экземпляров модели.

Официальные продажи Lada Aura стартовали в ноябре 2024 года, всего в прошлом году было реализовано 263 вазовских бизнес-седана.

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Цены на Lada Aura стартуют от 2,6 млн рублей. Седан предлагается в двух комплектациях и оснащен 122-сильным двигателем 1.8 Evo в паре с вариатором.