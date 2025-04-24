В РФ привезли Skoda Octavia Pro от 2,74 млн рублей

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляют в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР, цены начинаются от 2 740 000 рублей.

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За столько готова привезти новый автомобиль в комплектации Premium под заказ фирма из Москвы. Компания из Набережных Челнов доставит Skoda Octavia за 2 750 000 рублей в более богатом исполнении Pro Luxury. Стоимость включает утильсбор и другие сопутствующие расходы.

Более богатая комплектация включает передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, цифровую «приборку», мультируль и многое другое.

Skoda Octavia Pro в комплектации Pro Luxury за 2 750 000 рублей предлагает привезти компания из Санкт-Петербурга, за 2 950 000 рублей его доставит фирма из Перми. Из наличия эти лифтбеки дешевле всего обойдутся в Москве и Краснодаре (3 050 000 и 3 090 000 рублей соответственно).