Объявлены цены на BAIC U5 Plus 2025 года выпуска

Из обновлённых прайс-листов следует, что состав комплектаций в зависимости от модельного года не изменился. Их три — базовая Luxury MT с пятиступенчатой механической коробкой передач, аналогичная Luxury CVT с вариатором и топовая Honor CVT с вариатором.

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Рекомендованной розничной цены на базовую Luxury MT нет, но на другие две комплектации опубликованы. Так, базовая Luxury стоит 2 188 000 рублей, а топовая Honor CVT — 2 295 000, что на 483 тысяч и 536 тысяч рублей дороже моделей 2024 года.

BAIC U5 Plus оснащён полуторалитровым 105-сильным бензиновым атмосферным двигателем, который в зависимости от комплектации сочетается либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором.

В базовой комплектации машина имеет подогрев передних кресел, боковых зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя, камеру заднего вида с динамической разметкой и парктрониками, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и двумя аудиодинамиками, ABS, ESP и другие стандартные для всех современных машин системы безопасности.

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Китайский автомобиль BAIC U5 Plus выпускают в Калининграде и позиционируют как замену Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elantra.