В Дубае прошла премьера Lada

АвтоВАЗ сообщил о проведении в Дубае международной конференции партнеров по экспорту, на которой представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках.

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АвтоВАЗ представит партнерам и посетителям актуальный модельный ряд бренда, включающий семейство Vesta (в том числе версию Sportline), Granta, Niva Legend, Niva Travel, Niva Sport, Largus, Aura и Iskra.

"Участники смогут детально ознакомиться с автомобилями, обсудить возможности адаптации продукции под требования разных рынков и организации локальных сборочных проектов, а также наметить планы по расширению дистрибуции", - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

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