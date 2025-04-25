Toyota вложит порядка $88 млн в американский завод

Подразделение японской автомобильной компании Toyota, Toyota North America Inc, объявило о новых инвестициях в размере $88 млн в свой завод в Западной Вирджинии для производства гибридных трансмиссий следующего поколения.

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Общий объём инвестиций в этот завод уже превысил $2,8 млрд. Начало производства запланировано на конец 2026 года.

Гибридные трансмиссии являются основным компонентом электромобилей, обеспечивая передачу мощности между двигателем, электромотором и колёсами. Планируется использование этого компонента в будущих моделях Toyota и Lexus.

Как сообщает пресс-служба производителя, Toyota North America следует принципу «лучший в городе», инвестируя в местное производство, вкладываясь в сообщество и предлагая продукцию, соответствующую местным потребностям. В США на 11 заводах Toyota работает около 50 000 сотрудников. Компания будет продолжать предлагать различные варианты электрификации, чтобы удовлетворить потребности клиентов, и будет продолжать содействовать развитию региона путём создания рабочих мест и инвестиций.