В России не будут продавать рестайлинговый Tank 300

Совсем недавно модель подверглась плановой модернизации, в рамках которой получила сильно перекроенный интерьер. Так, на передней панели прописался большой экран медиасистемы, из-за чего дизайнерам пришлось убрать стильные «кругляши» (воздуховоды и часы), располагавшиеся по центру.

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Между тем, как стало известно редакции Quto, обновлённый внедорожник Tank 300 не выйдет на рынок РФ. Основная причина — в расположении селектора коробки передач: он теперь располагается на рулевой колонке, а российские поклонники модели не одобряют такую компоновку.

© Quto.ru

Кроме того, у новинки — менее утилитарный салон, нежели интерьер актуальной версии. А наши соотечественники хотят, чтобы внутреннее убранство рамного внедорожника оставалось более строгим. Так что локальный офис продолжит предлагать существующий вариант модели.

Между тем, Great Wall создал 8-цилиндровый четырёхлитровый битурбомотор. Как отмечают представители китайского автопроизводителя, на создание агрегата инженерам потребовалось около десяти лет.