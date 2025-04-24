В Татарстане прошел запуск серийного производства Sollers SF1

На заводе «СОЛЛЕРС Алабуга» началось полномасштабное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF1. Первый серийный автомобиль был торжественно представлен в прямом эфире на официальной странице СОЛЛЕРС во «ВКонтакте». Новая модель выпускается на одной линии с фургонами Sollers Atlant.

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По словам директора по продажам и маркетингу компании Марата Шарапова, Sollers SF1 расширяет линейку малотоннажной техники и представляет собой универсальное решение для городских перевозок, особенно актуальное для малого бизнеса на фоне дефицита компактных фургонов на российском рынке.

Sollers SF1 — это компактный фургон с маневренностью легкового автомобиля и объемом грузового отсека 5,15 м³. Он оснащен ПВХ-покрытием пола и внутренним освещением. Доступны две версии с полной массой 2499 и 2600 кг, а габаритная высота 1,9 м позволяет заезжать в низкие паркинги.

Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (136 л.с.), соответствующим стандарту Евро-5, и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Базовая комплектация включает: две фронтальные подушки безопасности, ABS, задние парктроники, электропривод стекол и зеркал, кондиционер, аудиосистему с USB и MP3, обогрев передних сидений, противотуманные фары и светодиодные дневные огни.

Цельнометаллический Sollers SF1 уже доступен для заказа у официальных дилеров по цене от 1 990 000 рублей. В будущем планируется выпуск грузопассажирской и пассажирской модификаций.