В России вдвое упали продажи премиальных машин

В первом квартале текущего года в нашей стране было реализовано 21 400 новых автомобилей в сегменте «премиум», что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Китайский Exeed сохраняет лидирующее положение в сегменте. За отчётный период было реализовано 4 500 единиц, что на 58% меньше, чем за тот же период прошлого года.

TANK занимает вторую строчку рейтинга. Продажи марки сократились на 33% — 4 300 единиц. Замыкает тройку лидеров LiXiang с впечатляющим падением продаж на 71% — 2 300 единиц.

В пятёрку самых популярных премиальных автомобилей по итогам первого квартала этого года также вошли бренд BMW, продажи которого тоже сократились на 31% (2 тысячи единиц), и Mercedes-Benz, чья реализация упала на 24%, — до 1 300 единиц.

Ранее пресс-служба ГУ ФССП по Московской области распространила сообщение об объявлении в розыск жителя Подмосковья Ражина Романа Михайловича 1989 года рождения и его автомобиля Mercedes. Причина — неуплата задолженности в размере более 4,9 миллиона рублей в рамках 3 365 исполнительных производств. В рамках трёх исполнительных производств мужчина должен вернуть двоим гражданам более 580 тысяч рублей.

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Оставшиеся 3 345 исполнительных производств о взыскании 4 290 000 рублей возбуждены по постановлениям ГИБДД об оплате административных штрафов за нарушения ПДД.