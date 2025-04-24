ГАИ предупредила о проверках тонировки машин на соответствие ГОСТу

В Москве с 25 апреля стартует рейд по проверке тонировки машин. Автолюбителям напомнили, что светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол машин должна составлять не менее 70%.

Столичная Госавтоинспекция сообщила о рейде по проверке тонировки машин, который пройдёт в российской столице с 25 апреля по 12 мая, с целью «выявления и пресечения правонарушений при эксплуатации автомобилей со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента».

Ранее пресс-служба ГУ ФССП по Московской области распространила сообщение об объявлении в розыск жителя Подмосковья Ражина Романа Михайловича 1989 года рождения и его автомобиля Mercedes. Причина — неуплата задолженности в размере более 4,9 миллиона рублей в рамках 3 365 исполнительных производств. В рамках трёх исполнительных производств мужчина должен вернуть двоим гражданам более 580 тысяч рублей. Оставшиеся 3 345 исполнительных производств о взыскании 4 290 000 рублей возбуждены по постановлениям ГИБДД об оплате административных штрафов за нарушения ПДД.