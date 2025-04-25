Rolls-Royce создала особый Cullinan для любителя хайкинга

Кроссовер получил имя Daisy в честь поля маргариток на любимом трейле клиента в Карпатах. Как обычно, отличить Bespoke-автомобиль от стандартного можно по уникальному оформлению: деревянным накладкам с пескоструйным рисунком, потолку «звездное небо» и цветовой гамме салоне.

© Motor.ru

Очередная работа отделения Rolls-Royce Bespoke называется Daisy — маргаритка. Это Black Badge Cullinan Series II, вдохновением для которого послужило поле маргариток на любимом трейле клиента в Высоких Татрах. Цветок можно найти на акцентной линии Coachline, передней панели, секции между креслами второго ряда и на внутренних поверхностях фирменных зонтов.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Кузов кроссовера выкрашен в нежно-голубой оттенок Powder Blue, на контрасте с которым играют затемненная решетка радиатора, статуэтка «Дух экстаза» и ряд элементов декора. Салон украшен деревянными вставками Blackwood с пескоструйным рисунком и кожей трех цветов: синей Fleet Blue, серой Selby Grey и черной Black. На потолке мерцают четыре основных созвездия северного полушария: Большая и Малая Медведица, Близнецы и Телец.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Cullinan Daisy оснащен выдвижным отсеком для хранения туристического снаряжения. При этом двигатель тут вполне стандартный — V12 6.75 мощностью 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. В ателье Mansory отдачу могут поднять до 720 сил и 1050 Нм, что сократит время разгона до первой «сотни» с 4,9 до 4,8 секунды.