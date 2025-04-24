В США рассматривают возможность смягчения пошлин на автомобили
Представители администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность смягчения импортных пошлин на автомобили. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам людей, знакомых с ситуацией, одна из мер избавит автомобили и комплектующие к ним от дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.
«Это устранит так называемое наложение пошлин», — говорится в публикации.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку».