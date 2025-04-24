В США рассматривают возможность смягчения пошлин на автомобили

Представители администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность смягчения импортных пошлин на автомобили. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По словам людей, знакомых с ситуацией, одна из мер избавит автомобили и комплектующие к ним от дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

«Это устранит так называемое наложение пошлин», — говорится в публикации.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку».