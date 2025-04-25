В России начнут собирать коробки передач Haval от создателя DSG

В России будут выпускать роботизированные трансмиссии от создателя DSG. О производстве коробок передач на мощностях завода GWM в Тульской области сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Губернатор посетил Шанхайский автосалон, встретился с основателем Great Wall Вэем Цзяньцзюнем и договорился о расширении сотрудничества. В перспективе компания намерена локализовать в России детали интерьера и экстерьера, в том числе панели приборов.

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Встреча главы Great Wall и губернатора Тульской области прошла в закрытом режиме, поэтому ни номенклатура трансмиссии, ни сроки реализации проекта не известны. Однако можно ожидать, что в России локализуют 7-ступенчатые преселективные «роботы», которые ставятся на все двухпедальные модели Haval с поперечным расположением двигателя.

Созданием «роботов» с «мокрыми» сцеплениями для компании Haval занимается Герхард Хеннинг: бывший инженер Volkswagen и Daimler, которого можно считать одним из разработчиков DSG. Хотя у всех кроссоверов Haval российской сборки 7-ступенчатые преселективы, конструкция может различаться: до 2022 года использовалась коробка передач 7DCT450, на актуальных моделях — 7DCT300S.

В настоящий момент на заводе Haval в Тульской области локализованы турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра. После того, как в России «пропишутся» китайские коробки передач Great Wall всё-таки выполнит все условия СПИКа образца 2020 года: для новейшей истории нашего автопрома это беспрецедентное событие. По прогнозам властей Тульской области, в 2025 году в регионе выпустят 121 тысячу автомобилей Haval.