В Думе предложили ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил снизить максимальную скорость движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 10 километров в час.

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Обосновывая свою позицию в комментарии для "Россия 24", он отметил, что средняя скорость быстро идущего пешком человека составляет около пяти километров в час. Поэтому, по его мнению, удвоенная скорость пешехода является достаточной для комфортного и безопасного передвижения на электросамокатах.

Нечаев упомянул, что сам недавно едва избежал столкновения с электросамокатом, подчеркнув необходимость введения ограничений для повышения безопасности дорожного движения.

Ранее крупные российские операторы проката электросамокатов объявили о введении лимита скорости для всех своих устройств до 20 км/ч начиная с 17 апреля текущего года.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другой аналогичный транспорт.

Согласно действующим ПДД, в жилых и велосипедных зонах, а также на дворовых территориях скорость не должна превышать 20 км/ч, во всех остальных случаях максимальной считается скорость 25 км/ч. Самокатчикам нельзя ездить по автомагистралям и обочинам, обгонять или объезжать другие транспортные средства слева. Пешеходу отдается приоритет в случае совместного передвижения.

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Если водитель превышает допустимую скорость, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Такой же штраф - за езду вдвоем на средстве индивидуальной мобильности. Если здоровью пешехода будет нанесен вред легкой или средней тяжести по причине неосторожности водителя СИМ, когда тот его сбил, водителю нужно будет заплатить штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей.