В России заметно подешевели два семиместных кроссовера Chery

В ходе регулярного мониторинга прайс-листов китайского бренда «Автоновости дня» узнали, что модели подешевели от 7,9 до 10,5% за счёт снижения цен и прямых скидок, то есть на 330 — 400 тысяч рублей.

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Так, полноприводная комплектация Chery Tiggo 8 Pro Max потеряла в цене 150 тысяч рублей, а переднеприводная версиях 2024 года выпуска — 200-250 тысяч. Обе прошлогодние комплектации флагманского Chery Tiggo 9 подешевели на 200 тысяч рублей, а комплектации 2025 года выпуска — дороже на те же 200 тысяч рублей.

У кроссоверов появились и прямые скидки. У прошлогодней Chery Tiggo 8 Pro Max выгода составляет 130 — 200 тысяч рублей в зависимости от типа привода, что с учётом снижения цен делает его на 330 — 380 тысяч рублей дешевле. У Tiggo 9 2024 года выпуска прямая скидка — 200 тысяч, так что в итоге автомобиль стал дешевле на 400 тысяч рублей.

Таким образом Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года стоит от 3 040 000 до 3 720 000 рублей; Chery Tiggo 9 2024 года — от 4 350 000 до 4 650 000.

Также Chery изменила прямые скидки на самые дешёвые кроссоверы — Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro. Так, Chery Tiggo 4 во всех комплектациях текущего и прошлого года, кроме топовой Ultra, сократились на 30 тысяч рублей. У Tiggo 4 Pro размер дисконта уменьшился на ту же сумму во всех версиях.

Таким образом Chery Tiggo 4 2025 года выпуска стал стоить от 2 120 000 до 2 620 000 рублей; Chery Tiggo 4 Pro 2025 года — от 1 780 000 до 1 930 000; Chery Tiggo 4 2024 года — от 2 070 000 до 2 570 000; Chery Tiggo 4 Pro 2024 года — от 1 730 000 до 1 880 000 рублей.